NBA, il duo Paul-Booker guida Phoenix alla nona vittoria consecutiva

Dopo aver conquistato il record di franchigia per maggior numero di successi in fila un paio di mesi fa, i Phoenix Suns sembrano averci preso gusto. Con la vittoria casalinga ai danni dei Minnesota Timberwolves 134-124 i ragazzi di Monty Williams ne scrivono nove consecutive, guidati ancora una volta dal duo Paul-Booker.

Best scorer per i Suns Devin Booker con 29 punti. Tripla-doppia invece per CP3 da 21 punti, 10 rimbalzi e 14 assist. Entrambi parleranno poi ai microfoni del post gara:

“In questo momento abbiamo il ritmo giusto come squadra. Mi basta dire questo”

Ad un didascalico Chris Paul si aggiungono però le dichiarazioni di Booker, che a differenza del suo playmaker si sbilancia con affermazioni dal ben più evidente entusiasmo:

“Sappiamo tutti che il nostro vero scopo è vincere il titolo e portare l’anello in Arizona. Ma va bene anche festeggiare per le piccole cose che compongono l’obiettivo. Avere per intero la squadra con noi sarebbe davvero bello”

☀ @CP3 goes for 21 PTS, 10 REB and 14 AST as the @Suns win their NBA-leading 9th game in a row! pic.twitter.com/ALaD2eShMA — NBA (@NBA) January 29, 2022

Con un roster amareggiato da una serie di infortuni e stop precauzionali – DeAndre Ayton (caviglia destra), Jae Crowder (polso sinistro), JaVale McGee (ginocchio sinistro) e Cameron Payne (polso destro) in infermeria – i Suns riescono comunque a mantenere ben saldo il comando della Western Conference, ad oggi a 3.5 vittorie di vantaggio sui Warriors.

Vedremo se in casa contro i San Antonio Spurs arriverà la 1o° vittoria consecutiva.

