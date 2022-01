Mercato NBA: incertezza sul futuro di Mitchell ai Jazz

Tra le diverse franchigie che in questi anni non sono mai riuscite a spiccare definitivamente il volo e inserirsi tra le serie contendenti al titolo, gli Utah Jazz occupano sicuramente uno dei posti più rilevanti. La franchigia di Mitchell, Gobert e soci è ormai da qualche stagione una delle squadre più ostiche e solide di tutta la lega, ma fallisce puntualmente l’appuntamento con i Playoff.

L’anno scorso Utah ha chiuso addirittura al primo posto della Western Conference e sembrava decisissima a lanciare l’assalto al titolo, guidata da Donovan Mitchell. Invece, dopo essere stati in vantaggio per 2-1 nella serie, i Jazz sono crollati al secondo turno contro i Clippers. Rimontati 4-2 dopo tre sconfitte consecutive, contro una squadra addirittura senza Kawhi Leonardi, Utah ha dovuto sopportare l’ennesima, cocente eliminazione. Che ha iniziato a far traballare le posizioni di alcuni capisaldi, proprio come Donovan Mitchell.

Mitchell via dai Jazz? Le voci lo vedono a New York

Quest’anno i Jazz hanno un record di 30-19 e sono al quarto posto della Western Conference. L’impressione tra gli addetti ai lavori è che la squadra non sia abbastanza forte per arrivare fino in fondo. E che, soprattutto, questo possa portare all’addio di Mitchell.

Secondo alcuni insider NBA, riportati da Fox Sports, la storia tra il giocatore e Utah potrebbe finire in caso di un ulteriore fallimento ai Playoff. La nuova destinazione? New York, sponda Knicks:

Se i Jazz sembrano sotto pressione all’idea di dover riscattare l’uscita al secondo turno della scorsa stagione è perché da ciò dipenderà il futuro di Donovan Mitchell. I rumors, incessanti, nella lega dicono che la cerchia più stretta di Mitchell lo vede come una stella troppo grande per Salt Lake City. In più, alcuni dicono che è solo questione di tempo prima che si riunisca a Leon Rose, presidente dei Knicks e ex agente della Creative Artists Agency. “Sono ad un’uscita al primo turno di distanza dal vedere Donovan a New York”, secondo uno scout della Eastern Conference.

