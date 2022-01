NBA, Mike Malone: “Nikola Jokic è un autentico allenatore in campo”

Al termine della partita della scorsa notte, vinta dai suoi Denver Nuggets ai danni di un’edizione piuttosto rimaneggiata dei Brooklyn Nets con il punteggio di 124-118, coach Mike Malone ha esaltato ancora una volta l’intero arsenale di qualità di cui dispone Nikola Jokic, esprimendosi in questi termini ai microfoni del Denver Post:

“Lavoro a stretto contatto con Nikola da sette anni ormai. In questo intervallo di tempo abbiamo maturato una conoscenza reciproca davvero profonda, tale da renderci telepatici dentro e fuori dal campo. Non è solo un All-Star o l’MVP in carica, bensì il miglior tramite desiderabile tra le idee dello staff tecnico e le concrete realizzazioni della squadra. Jokic è un autentico allenatore in campo, anche perché legge le azioni con due/tre passaggi di anticipo rispetto agli altri. Da un paio di stagioni a questa parte, si è trasformato in un leader autorevole anche dal punto di vista vocale. Averlo al proprio fianco in campo infonde naturalmente sicurezza e fiducia nei compagni”.