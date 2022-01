Mercato NBA, diverse franchigie interessate a Robert Williams III dei Boston Celtics

I Boston Celtics vengono dalla schiacciante vittoria per 128-75 contro i Sacramento Kings. Per Boston si tratta del secondo successo consecutivo e settimo nelle ultime dieci partite disputate. Attualmente la franchigia occupa il nono posto della Eastern Conference valido per i play-in, con un record di 25-24.

Oltre all’affermata coppia Jayson Tatum e Jaylen Brown, autori di 66 punti in due, protagonista di serata è stato anche Robert Williams III, il quale ha realizzato 13 punti conditi da 17 rimbalzi raccolti. Il centro sta disputando una stagione positiva, viaggiando a medie di 9.9 punti, 9.4 rimbalzi e 2.1 stoppate a partita, tirando con il 73.8% dal campo

Nonostante sia un giocatore vecchio stampo, dedito al post basso e con limitate skills offensive (non ha mai tirato da tre punti da quando è nella NBA), Williams sarebbe nel mirino di diverse franchigie. Le sue solide prestazioni difensive e la sua prima tripla doppia realizzata il 31 dicembre scorso contro i Phoenix Suns, sono segnali di un giocatore dalla grandi prospettive di crescita.

Il centro si è anche espresso con parole di grande stima nei confronti del suo coach Ime Udoka:

“Crede molto in me. Sono davvero grado per la fiducia che mi infonde durante ogni allenamento.”

Per tutte queste ragioni sembra che i Celtics non abbiano alcuna intenzione di cederlo. Inoltre Williams ha un contratto che scadrà nella stagione 2025-26 dal valore di 48 milioni di dollari. Il centro avrà occasione di confermare la fiducia che i Celtics ripongono in lui nella prossima partita contro gli Atlanta Haws in programma nella notte tra venerdì e sabato.

