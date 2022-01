Mercato NBA, Utah Jazz interessati ad Harrison Barnes

Gli Utah Jazz stano attraversando un momento molto complicato. Infatti dopo l’ottimo inizio di stagione hanno collezionato solamente due vittorie nelle ultime dieci partite disputate. Nonostante ciò, il loro record recita 30-18, valido per il quarto posto della Western Conference. La principale ragione di questa lunga serie di sconfitte sono i numerosi infortuni.

Nell’ultima partita contro i Phoenix Suns, persa 115 a 109, i Jazz erano privi di Donovan Mitchell, Mike Conley, Rudy Gobert, Bojan Bogdanovic, Joe Ingles e anche Royce O’Neal. A causa di ciò, Utah non può far altro che attingere dal mercato per poter risollevare questa situazione complicata.

Secondo alcune indiscrezioni, uno degli obiettivi principali della franchigia sarebbe il giocatore dei Sacramento Kings Harrison Barnes. Il campione NBA 2015 con la maglia dei Golden State Warriors sarebbe il profilo adatto per coach Quin Snyder. Barnes è infatti un ottimo tiratore da tre punti e giocatore di rotazione, adatto al gioco offensivo dei Jazz.

In questa stagione viaggia a 16.3 punti e 6.0 rimbalzi di media a partita, tirando con il 40.6% da tre punti. Il giocatore si trova al terzo anno di un contratto quadriennale dada 85 milioni di dollari. Secondo quanto riportato dal giornalista di “Kings Beat” James Ham, la franchigia sarebbe disposta a cedere alcuni giocatori esperti per puntare esclusivamente sui giovani.

Staremo a vedere se questo affare andrà in porto.

