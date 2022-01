NBA, Kuminga in panchina? Per Steve Kerr non è una bocciatura

Le rotazioni dei Golden State Warriors sono in una fase di revisione o, per essere più precisi, sperimentazione. La conferma arriva da Steve Kerr, che con lucidità ha spiegato alcune mosse recenti, rispondendo a chi gli chiedeva conto della scelta di lasciare in panchina Jonathan Kuminga contro i Dallas Mavericks dopo due apparizioni in quintetto base.

Di seguito le dichiarazioni raccolte da Anthony Slater di The Athletic:

“In quanto allenatore mi sono riservato il diritto di cambiare idea [ride ndr.] Sai, senza Draymond [Green], con minuti contingentati per Klay [Thompson] dobbiamo trovare un po’ di continuità. Finché Draymond non sarà a disposizione tutte le opzioni restano sul tavolo a seconda degli accoppiamenti. JK [Kuminga ndr.] sta giocando molto bene e [la scelta] non è un ‘atto d’accusa’ nei suoi confronti.”

