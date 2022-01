NBA, Giannis Antetokounmpo: “Non sono il migliore giocatore della lega”

I Milwaukee Bucks sono reduci dalla vittoria per 133-127 contro i Sacramento Kings. Si tratta della terza vittoria consecutiva per la franchigia del Wisconsin, che dopo un momento di difficoltà è tornata a dominare gli avversari. Il successo è arrivato nonostante l’assenza di Giannis Antetokounmpo, out per precauzione a causa di un fastidio al ginocchio.

Dunque Milwaukee è riuscita a sconfiggere gli avversari anche senza il proprio leader, il quale viaggia a medie di 28.6 punti, 11.3 rimbalzi, 6.0 assist a partita. Cifre davvero incredibili, che confermano lo strapotere fisico del greco due volte MVP della lega e campione in carica. Tuttavia, queste statistiche non sono l’unica cosa che conta per Antetokounmpo.

Infatti, intervistato da un’emittente greca durante la partita coi Kings, si è così espresso:

“Quando un giocatore pensa di essere il migliore, smette di migliorare. Bisogna sempre rimanere umili e portare rispetto nei confronti degli avversari. Sono lusingato quando mi dicono che sono tra i giocatori più forti della lega, ma secondo la mia opinione devo ancora migliorare molto.”

L’MVP delle Finals in carica si è sempre mostrato umile sin dal suo arrivo nella NBA nel 2013 da perfetto sconosciuto. Il suo duro lavoro gli ha permesso di raggiungere traguardi ambiziosi e di entrare nell’élite della lega. I Bucks occupano il quarto posto della Eastern Conference e l’obiettivo di Giannis e compagni è quello di difendere con tutte le forze il titolo.

Staremo a vedere se riusciranno nel loro intento. La loro prossima partita è in programma nella notte tra mercoledì e giovedì contro i Cleveland Cavaliers.

