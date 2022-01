NBA, Jayson Tatum esplode con 51 punti contro Washington

Dopo aver registrato un incredibile 0/20 dall’arco nelle ultime ultime partite, Jayson Tatum si è risvegliato improvvisamente contro Washington. L’ala ha terminato il match – poi vinto da Boston – con 51 punti a referto e un clamoroso 9/14 da dietro la linea dei 3 punti. Una prestazione totale. Queste le parole di Tatum al termine del match:

“Quando non segni ma sai di cosa sei capace, a volte è meglio riderci sopra. È così semplice, giochi tante partite e a volte semplicemente non arrivano i canestri […] Da marcatore, però, capisci subito quando è la serata giusta. Prima realizzi il tuo primo canestro, poi la tua prima tripla… e così via. Fino a che non ti senti caldo… non c’è niente di più bello in quei momenti.”