I Los Angeles Lakers espugnano l’Amway Center di Orlando grazie ai 29 punti di LeBron James che, nel secondo tempo, ha giocato da centro. Il cambio di posizione di King James ha giovato a tutta la squadra, visto che i gialloviola hanno rimontato la partita grazie anche alle prestazioni di Westbrook (18 punti, 11 rimbalzi e sette assist) e di Carmelo Anthony, 23 punti per lui dalla panchina.

LeBron James: “La prima partita che giochi a Est è sempre la più difficile”

La partita contro i Magic è stata la prima trasferta del 2022 dei Lakers nella Eastern Conference, un viaggio che può condizionare particolarmente la condizione fisica dei giocatori. Una preoccupazione che LeBron James aveva fin dall’inizio, ma sapeva che nel secondo tempo la squadra avrebbe giocato meglio. Nel post partita si sofferma anche sul contributo dei suoi compagni:

“Di solito la prima partita a Est è sempre la più difficile, perché nel primo tempo cerchi di recuperare dopo un lungo viaggio in aereo da Los Angeles. Nel secondo tempo sapevo che avremmo giocato meglio, abbiamo trovato il ritmo giusto e abbiamo fatto nostra la partita. Oggi tutti hanno fatto un gran lavoro, sia in attacco che in difesa, ci siamo messi alle spalle l’ultima partita e ci siamo concentrati su questa: Stanley [Johson ndr] è entrato molto bene in partita, Russell deve continuare così e credere in sé stesso, è un grande giocatore e abbiamo bisogno di lui”

.@KingJames (29 PTS, 7 REB, 5 AST) reflects on Russell Westbrook and Stanley Johnson's contributions in tonight's 116-105 #LakeShow win. pic.twitter.com/rB5FEN79wT — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) January 22, 2022

Frank Vogel: “LeBron può giocare ovunque, è unico nel suo genere”

La rimonta dei Lakers è arrivata nel secondo tempo quando Frank Vogel ha sostituito il centro titolare Dwight Howard, mettendo LeBron James da cinque. Un’ottima prestazione da parte di King James che non stupisce per niente il coach dei Lakers, come spiega nel post partita:

“È unico nel suo genere, forse è il giocatore più unico nella storia NBA: LeBron può giocare ovunque senza problemi. Abbiamo vinto il titolo con lui che giocava da play, ha giocato per anni come ala e gestiva alla perfezione il giro palla, oggi ha giocato da centro: è straordinario e lo è ancora di più perché riesce a farlo a questa età”

Leggi anche:

NBA, Steph Curry manda KO Houston sulla sirena

Infortuni NBA

Mercato NBA, Brooklyn Nets disposti a trovare una nuova squadra per Millsap