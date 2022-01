Ja Morant ha un obiettivo ben preciso: vincere il titolo MVP e, per farlo, deve sfoderare grandi prestazioni, come quella di questa notte contro i Nuggets dove ha segnato 38 punti, regalando così la vittoria ai suoi Grizzlies. Una prestazione la sua che rende vana la tripla doppia di Nikola Jokic, attuale MVP che deve arrendersi ai colpi del fenomeno di Memphis.

walk in your trap, take over your trap. pic.twitter.com/EzcCSFTT15

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) January 22, 2022