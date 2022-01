Serata amara per i New Orleans Pelicans che vincono contro i New York Knicks ma sono preoccupati per Brandon Ingram: il giocatore, infatti, non ha preso parte all’ultimo quarto a causa di una distorsione alla caviglia destra. Ingram verrà rivalutato nelle prossime ore per capire l’entità dell’infortunio.

Brandon Ingram hasn't checked back into the game for New Orleans. Cameras showed him on the bench earlier without his shoe on his right foot. — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) January 21, 2022

Willie Green: “Vediamo come sta Ingram nei prossimi giorni, per ora niente risonanza”

Brandon Ingram si è fatto male a pochi secondi dalla fine del terzo quarto, quando ha cercato di fermare il tiro di Quentin Grimes: i due si sono scontrati, con Ingram che ha poggiato male la caviglia destra. Il giocatore non è sceso in campo nell’ultimo quarto, rimanendo in panchina fino alla fine della gara.

Il coach di New Orleans Willie Green ha parlato delle condizioni di Ingram nel post partita, affermando che:

“Brandon non se la sentiva di tornare in campo, così è rimasto in panchina. Ora abbiamo qualche giorno di riposo e possiamo valutare le sue condizioni. Per ora non è prevista nessuna risonanza, vediamo come sta nelle prossime ore e poi valuteremo il da farsi”

Brandon Ingram ha concluso la sua partita con 15 punti, cinque rimbalzi e sei assist, un bel bottino che ha permesso a NOLA di espugnare il Madison Square Garden.

Ora i Pelicans riposeranno per tre giorni, poi affronteranno i Pacers nella notte tra lunedì e martedì, sperando di avere a disposizione Ingram.

