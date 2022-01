NBA, Nets: multa di 10k dollari per Vanterpool dopo l’episodio contro Washington

In NBA ci sono alcuni momenti che hanno reso protagonisti i tifosi, specialmente quelli a bordo campo. I posti più vicini al parquet sono quelli più costosi e i loro titolari, forse per la voglia di mettersi in mostra, spesso e volentieri finiscono per rendersi protagonisti di battibecchi, discussioni o anche veri e propri litigi con le stelle in campo.

A volte i tifosi possono andare ben oltre e interferire con la partita stessa: il caso più celebre in questo senso è sicuramente quello che ha visto Lapo Elkann intercettare un passaggio verso José Calderòn. E questo stesso episodio, seppur non con un tifoso come protagonista, si è ripetuto ieri notte.

Vanterpool: multa da 10k dollari

A rendere ancora più grave l’accaduto è stato proprio il ruolo di colui che ha intercettato il passaggio. Stavolta è infatti stato David Vanterpool, assistente allenatore dei Brooklyn Nets, a interferire con la partita in campo. A 5.42 minuti dal termine della sfida contro i Washington Wizards, Vanterpool ha interrotto un azione di gioco della squadra avversaria. L’accaduto è stato notato da tutti i giocatori in campo: Kuzma, a cui è stata assegnata la palla persa, ha cercato in tutti i modi di farlo notare agli arbitri, che invece non si sono accorti di nulla. Per questo l’ex Lakers nel post-partita è stato durissimo verso gli ufficiali.

Gli stessi arbitri hanno dovuto evidentemente tornare sui loro passi e così la NBA ha comminato a Vanterpool una sanzione da 10mila dollari per l’accaduto. La franchigia invece ha ricevuto un’ammenda di 25mila dollari.