Mercato NBA, Bradley Beal non è intenzionato a estendere il suo contratto

Bradley Beal ha sul piatto la possibilità di estendere il suo attuale contratto con gli Washington Wizards. L’estensione contrattuale sarebbe di 4 anni, per un totale di poco più di 181 milioni di dollari. Tuttavia, secondo quanto riporta Brian Windhorst di ESPN, Beal avrebbe fatto presente di non essere intenzionato a prolungare il suo contratto con gli Wizards.

Le possibili opzioni di Bradley Beal

Nel caso in cui arrivasse a fine stagione senza accettare l’estensione quadriennale, Bradley Beal avrebbe diverse opzioni sul tavolo. Avendo la possibilità di diventare free agent -l’ultimo anno del suo contratto è una player option da 36 milioni di dollari- la guardia potrebbe decidere di rifirmare con gli Wizards, oppure di cambiare casacca per la prima volta nella sua carriera NBA.

L’opzione di firmare un nuovo accordo con gli Washington Wizards è senz’altro la più remunerativa per Bradley Beal. Il giocatore sarebbe eleggibile per un contratto quinquennale al super-massimo, ovvero circa 242 milioni di dollari in 5 stagioni. Nel caso in cui decidesse di abbandonare la capitale, Beal potrebbe ambire “solo” a un quadriennale al massimo salariale, ovvero circa 179 milioni di dollari in 4 stagioni.

Sicuramente l’andamento di questa stagione influenzerà la scelta di Bradley Beal. Non è mistero che negli ultimi anni abbia chiesto alla dirigenza di allestire squadre competitive. Un’altra stagione insoddisfacente potrebbe allontanare Beal da Washington, i quali, a loro volta, potrebbe concedere una sign-and-trade in estate. In questo caso Beal otterrebbe il massimo possibile finanziariamente, e gli Wizards eviterebbero di perderlo a zero. Con l’avvicinarsi della trade-deadline, sta alla franchigia prevedere le mosse della sua stella e agire di conseguenza.

