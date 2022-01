Risultati NBA, i Knicks perdono anche con NOLA, KO Warriors contro Indiana

In vantaggio per 110-107 a 9 secondi dalla fine dei tempi regolamentari, i Pacers hanno raccolto una prestigiosa vittoria per 121-117 sul campo degli Warriors. Justin Holiday è stato il primo eroe della squadra con la sua tripla del pareggio al termine del quarto quarto prima di un mancato layup di Juan Toscano-Anderson alla sirena. Mentre Keifer Sykes ha preso il sopravvento durante il supplementare. Duarte è stato il capocannoniere di Indiana con 27 punti, 7 rimbalzi e 3 assist. Sette Pacers in totale hanno firmato almeno 10 punti. Dall’altra parte Curry ha firmato 39 punti, 5 rimbalzi, 8 assist, mentre Thompson ha chiuso con 12 punti.

Guidati da Devin Booker (28 punti, 5 rimbalzi, 6 assist), Chris Paul (20 punti, 5 rimbalzi, 11 assist e 0 turnover) e altri 3 giocatori con almeno 10 punti, i Suns, leader in NBA con 35 vittorie e 9 sconfitte, chiudono la loro striscia di trasferte con un perfetto 5-0. I 28 punti, 8 rimbalzi 8 assist (ma anche 8 palle perse) di Luka Doncic non sono bastati a Dallas.

Con 6 giocatori a referto con almeno 10 punti, i Pelicans hanno sbancato il Madison Square Garden. RJ Barrett e Mitchell Robinson (15 rimbalzi) non sono riusciti a trascinare New York con i loro 17 punti a testa, mentre Julius Randle ha chiuso con soli 4 punti a referto (7 rimbalzi, 6 assist), così come Evan Fournier (6 punti)

Dallas Mavericks – Phoenix Suns 101-109

New York Knicks – NOLA Pelicans 91-102

Golden State Warriors – Indiana Pacers 117-121 dts