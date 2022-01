NBA, Devin Booker ai reporter: “Basta parlarmi della Mamba Mentality”

Devin Booker e i Phoenix Suns non sono più una sorpresa ormai. Dopo l’inaspettata quanto meritata apparizione alle NBA Finals dello scorso anno, la franchigia dell’Arizona sta bissando il successo della passata stagione con una regular season fino a qui davvero notevole. La striscia di 18 vittorie consecutive realizzata a novembre ed il primo posto ad Ovest non fanno che confermare il buonissimo lavoro della banda di coach Monty Williams. L’obbiettivo dichiarato è quello di raggiungere il titolo NBA, il primo nella storia del team.

Nonostante l’ottimo momento, la guardia ha però voluto togliersi un sassolino dalle scarpe in occasione di una recente sessione con i reporter della lega. Parlando del divertente episodio andato in scena nella gara esterna contro i Toronto Raptors – in cui Booker ha chiesto agli arbitri di allontanare la mascotte dei canadesi da dietro il tabellone dove stava tirando dei tiri liberi, reo averlo distratto in un’arena completamente vuota a causa delle restrizioni Covid – il giocatore ne ha approfittato per confessare un fastidio che lo segue da tempo.

Lo sfogo di Devin Booker

Queste le parole della guardia ai giornalisti:

“Ci tengo a chiudere la questione della mascotte. Bisogna mettere le cose nella giusta prospettiva. Mi sono divertito con questa discussione sui social media, li controllo spesso ed è stato simpatico. Cerco però sempre di restarne abbastanza distaccato. L’unico problema che ho è che c’è gente che continua a paragonarmi a Kobe Bryant. Ne ho già parlato durante i Playoff, basta parlarmi della Mamba Mentality. Sono ovviamente ispirato da Kobe, ma non sono Kobe. Persone che mi parlano della Mamba Mentality dalla loro cameretta, direi che possiamo chiuderla qui”

