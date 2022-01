NBA, LeBron James esalta Austin Reaves: “Non commette mai errori di disattenzione”

Nonostante non sia stato scelto in occasione del Draft NBA 2021, Austin Reaves, reduce da ben cinque anni al college tra Wichita State e Oklahoma University, può essere annoverato tra le poche note positive della sin qui misteriosa stagione dei Los Angeles Lakers. Nelle ventitré gare disputate sinora, la guardia ha mantenuto una media di 6.4 punti, 2.3 rimbalzi e 1 assist a partita, tirando con il 38.6% da tre punti e giocando minuti importanti nei finali di partita grazie alla sua generosità applicativa.

Perfino LeBron James, sempre minuziosamente attento ai giudizi pertinenti l’intelligenza cestistica dei suoi colleghi, si è espresso in questi termini in favore del ragazzo:

“Austin Reaves è un giocatore decisamente sottovalutato. Siamo troppo abituati a valorizzare la spettacolarità di alcune giocate, ma sempre meno analisti si concentrano sull’utilità e le motivazioni di quelle meno appariscenti. Austin non commette mai errori di disattenzione ed è sempre pronto a dare il suo contributo, nonostante venga cercato e coinvolto relativamente poco. Abbiamo bisogno di un profilo di questo genere, specie in uscita dalla panchina, per ottenere grandi vantaggi dalle piccole giocate. I giocatori utili a vincere non sono esclusivamente i fuoriclasse. Poter contare su ragazzi silenziosi, attenti e decisivi con pochi tocchi fa tutta la differenza del mondo per una squadra da titolo”.