NBA: serata da record per Giannis Antetokounmpo

Brilla la stella di Giannis Antetokounmpo nella serata perfetta dei Milwaukee Bucks. I campioni NBA in carica, sul parquet amico del Fiserv Forum, travolgono i Golden State Warriors (118-99) giunti alla quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite.

Californiani traditi dalla serata storta degli Splash Brothers mentre i padroni di casa, orfani di Jrue Holiday, trovano grandi risposte da Khris Middleton e Bobby Portis ma soprattutto, come detto, da Antetokounmpo. Il greco ha chiuso la partita con una tripla doppia, la 28esima in carriera, da 30 punti, 12 rimbalzi e 11 assist, in 29 minuti di utilizzo.

Numeri da record. Nessun giocatore nella storia della lega infatti, era stato capace di realizzare una tripla doppia da almeno 30 punti in meno di 30 minuti di utilizzo.

Anche se ultimamente sono altri giocatori a conquistare titoli e copertine, Giannis c’è. E ieri l’ha ricordato, ancora una volta, a tutti. Nel caso qualcuno lo avesse dimenticato.

