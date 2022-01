NBA, Jeff Green: “Nikola Jokic? Tripla doppia ambulante”

Nel decennale dell’operazione al cuore che ha dato una svolta alla sua vita non solo professionale, Jeff Green è stato ospite della recente puntata del Woj Pod di Adrian Wojnarowski. Stando alle ricerche dell’insider ESPN nel corso della sua lunga carriera il giocatore ha condiviso finora lo spogliatoio con 238 compagni di squadra, Kevin Garnett, Kevin Durant, LeBron James, per citarne alcuni. Solo Trevor Ariza, sottolinea Woj, ne conta di più. Nikola Jokic occupa senza dubbio un posto di rilievo in un’ideale gerarchia.

Jokic asso dei Nuggets

Di seguito un estratto dell’intervista in cui Green parla dell’MVP in carica:

“È forse la superstar più umile e tranquilla nella lega. Facilmente è nei top 3 della lista di nomi dei giocatori con cui ho giocato. Parliamo di una tripla doppia ambulante, che gioca ogni sera da ‘5’. Per qualità di passaggio è secondo solo a LeBron, probabilmente. Sono serio, non dimenticherò mai la prima settimana qui [a Denver]: stavamo giocato una partitella e ha fatto un passaggio da una parte all’altra del campo, di mano mancina. Io ero in marcatura sul ricevitore designato e la palla mi è passata davanti agli occhi. Subito l’ho guardato della serie: ‘L’hai fatto davvero, non ci posso credere’. Quest’anno a mio parere dovrebbe essere di nuovo primo o secondo nella corsa per l’MVP. Denver ha pescato uno vero [il jolly] con Joker.”

