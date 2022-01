NBA, Porzingis ancora out contro i New York Knicks

I Dallas Mavericks saranno ospiti al Madison Square Garden di New York domani sera. Ma ci andranno senza un pezzo fondamentale e, un ex della partita. Kristaps Porzingis rimane nel protocollo di salute e sicurezza della NBA e, dunque, non recupera.

Il centro lettone è entrato nel protocollo anti-Covid il 3 gennaio, insieme a Giannis Antetokounmpo, e un giorno dopo il ritorno di Luka Doncic. C’era speranza di rivederlo per il prossimo appuntamento, ma i Mavericks hanno comunicato che lui e Willie Cauley-Stein sono indisponibili per la partita di mercoledì. Niente da fare, quindi, per colui che fu scelto dai New York Knicks al Draft 2015 con la quarta scelta assoluta.

Kristaps Porzingis ha disputato tre stagioni nella Grande Mela, per poi essere scambiato nel 2019. Il classe ’95 ha debuttato con i Mavericks soltanto nell’ottobre dello stesso anno, dopo aver completato il recupero dalla rottura del crociato. Al terzo anno in Texas, Porzingis in questo campionato ha disputato attualmente 26 partite, tutte da titolare. La sua media è di 20.6 punti, 8.0 punti e 2.3 assist.

