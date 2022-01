NBA, ascolti top per il ritorno di Klay Thompson

Il ritorno di Klay Thompson è stato per settimane un tema sotto traccia della stagione NBA 2021-22. NBA TV, che ha trasmesso la partita di debutto dello Splash Brother, brinda ad ascolti top.

NBA TV mai così bene dal 2016

Per il canale tematico proprietà di Turner Sports la sfida del Chase Center tra i Cleveland Cavaliers e gli Warriors padroni di casa è stata la partita di regular season più vista degli ultimi sei anni (844.000 spettatori 844.000 spettatori). Per trovare un dato comparabile, stando a quanto comunicato dal network, bisogna andare indietro alla gara valsa a Golden State la vittoria n° 72 nella strabiliante cavalcata da record del 2015-16 (73-9). Quell’anno il titolo lo vinsero proprio i Cavaliers, che nel frattempo sembrano aver fatto di nuovo capolino in posizioni di rilievo.

