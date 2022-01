NBA, Anthony Davis procede nel recupero dall’infortunio

Tutore al ginocchio a scopo precauzionale ma nessun rallentamento nella tabella di marcia verso il rientro in campo. Anthony Davis, infortunatosi al legamento del ginocchio sinistro il 19 dicembre scorso contro i Minnesota Timberwolves, prosegue sulla via del recupero. Lo scrive Dan Woike del Los Angeles Times a margine della cronaca di Lakers-Grizzlies.

Quanto pesa sui Lakers l’assenza di Anthony Davis?

Nelle undici partite finora disputate dall’infortunio di Davis in avanti, i gialloviola hanno raccolto cinque successi a fronte di sei sconfitte. Il record, in linea con il 50%, rispecchia l’andamento su un campione più ampio: a metà esatta della regular season NBA 2021-22, L.A. viaggia con un bottino di 21-20, a ½ partita dai Denver Nuggets sesti a Ovest. L’ultimo posto valido per i Playoff resta l’obiettivo minimo di LeBron James e compagni.

Leggi anche:

Klay Thompson è tornato: “Vale quasi quanto un titolo”

Westbrook su Ja Morant: “Difesa costantemente sotto pressione”

Mercato NBA, Danilo Gallinari: “Mi piacerebbe restare ad Atlanta”