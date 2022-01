NBA, John Collins torna a disposizione degli Hawks

Buone notizie in casa Atlanta Hawks. John Collins è uscito dal protocollo di salute e sicurezza anti-Covid e, con ogni probabilità, raggiungerà la squadra a Los Angeles. Qui la franchigia della Georgia affronterà prima i Los Angeles Lakers e poi i Clippers, rispettivamente sabato e domenica.

Hawks forward John Collins has cleared health and safety protocols and is expected to join the team in Los Angeles, sources tell @TheAthletic @Stadium. Atlanta plays the Lakers on Friday and Clippers on Sunday.

