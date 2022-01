NBA, Mike Budenholzer non sarà in panchina contro i Raptors

I Milwaukee Bucks saranno orfani del loro allenatore nella sfida imminente contro i Toronto Raptors e, anche nelle prossime gare. Come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, Mike Bundenholzer è entrato nel protocollo di salute e sicurezza della lega. Al suo posto ci sarà, con ogni probabilità, l’assistant Darvin Ham.

ESPN Sources: Milwaukee Bucks coach Mike Budenholzer has entered Covid protocols and will miss tonight's game vs. Toronto. Top assistant Darvin Ham will be the acting head coach. Ham is considered one of the league's next wave of head coaches.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 5, 2022