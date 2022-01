NBA, Nikola Jokic ammette: “In Serbia bevevo 2-3 litri di Coca Cola al giorno”

Da anni il peso e la condizione fisica di Nikola Jokic sono oggetto di dibattito, ma da 2-3 stagioni, soprattutto dopo una dieta rigida durante la pandemia, il serbo è oggi in ottime condizioni fisiche ed è anche uno dei giocatori che ha saltato meno partite nelle ultime 4 stagioni. Eppure non era esattamente prima di approdare in NBA:

“Bevevo 2-3 litri di Coca al giorno in Serbia e ho bevuto l’ultima lattina durante il volo per gli Stati Uniti. La prima settimana di allenamento è stata dura. Tutti i miei compagni di squadra erano più fisici e atletici, potevano schiacciare da qualsiasi posizione e io volevo tornarmene a casa.”

Ma con il suo talento, ha finito per convincere i Nuggets ad ingaggiarlo:

“Ora sono alla mia settima stagione NBA, dopo aver riscaldato la panchina all’inizio e poi aver sperimentato il garbage time. Da 5 stagioni sto facendo cose buone. È stato un processo, anche se immagino di aver preso la strada meno battuta.”

Un percorso che avrebbe anche potuto portarlo al FC Barcelona poiché la grande squadra spagnola si era interessata al lungo osservandolo da vicino in un incontro contro il KK Cedevita Zagabria con l’intenzione di offrirgli un contrarre:

“Erano venuti in una partita casalinga contro il Cedevita Zagabria per offrirmi un contratto, ma alla fine l’hanno messo in standby perché non avevo giocato bene. Poi sono arrivati ​​i Nuggets e il resto lo sappiamo.”

Questione di destino.

