NBA, Lonzo Ball è certo: “DeRozan? E’ lui l’MVP”

Grandissimo entusiasmo in Illinois, soprattutto dopo questi pazzi ultimi giorni. I Chicago Bulls hanno vinto due partite di fila grazie ai buzzer beater di DeMar DeRozan che hanno piegato i Pacers prima e i Wizards poi. Una serie di prestazioni super che secondo alcuni, Lonzo Ball su tutti, dovrebbero valere all’ex Spurs il trofeo di MVP della lega.

La guardia Bulls ha le idee chiare e si apre così ai microfoni americani:

“DeMar è una stella di questa lega da tempo ormai e credo davvero che quest’anno sia stato il suo migliore di sempre. Sta dimostrando a tutti che dovrebbe vincerlo lui il trofeo di MVP”

Effettivamente, Lonzo non parla senza tesi. La stagione di DeRozan è stata finora stupefacente con medie di 26.8 punti (massimo in carriera dietro solo ai suoi 27.3 dell’annata 2016/17), 5.1 rimbalzi e 4.6 assist. Da non dimenticare l’abbondante 37% con cui sta tirando da tre, un dato estremamente positivo per lui che di certo non è mai stato uno specialista.

Lonzo Ball sostenuto dai numeri

Le statistiche non fanno altro che confermare il grande impatto che DeRozan sta avendo nell’equilibrio di Chicago. I Bulls segnano 115.6 punti ogni 100 possessi con DeMar in campo contro i 107.4 quando invece siede in panchina. Inoltre, quando la guardia è riuscita a scavallare il muro dei 25 punti in stagione Chicago ha chiuso questi match con un record di 17-2.

Lonzo Ball continua:

“E’ lui il nostro uomo. Abbiamo grande fiducia in lui quando ha la palla tra le mani e, come potete vedere, riesce a combinare qualcosa di grandioso praticamente ogni volta. Emana una grande calma, che ci aiuta a portare le partite sui binari giusti”

