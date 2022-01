NBA, DeRozan déjà vu: altro buzzer beater vincente

DeMar DeRozan non si ferma più. Un altro canestro allo scadere, stavolta contro gli Wizards, ha regalato ai suoi Bulls la sesta vittoria in fila. Il #11 di Chicago si è tolto un ulteriore sfizio: è infatti il primo giocatore a realizzare due buzzer beater per la vittoria in gare back-to back da quando la NBA tiene traccia di tutti i dettagli statistici play-by-play (1997-98).

Prodezza chiama prodezza: Kuzma-DeRozan prima del game winner

Un po’ di comprensibile amarezza nelle parole degli avversari al termine della gara. Kyle Kuzma, autore del canestro da tre che aveva portato avanti i suoi con 3” rimasti sul cronometro, ha visto vanificato lo sforzo. Ecco il suo commento:

“Bradley [Beal] mi ha trovato libero e ho segnato quella tripla, poi è successo quel che è successo. DeMar ha detto “Aspetta un attimo” [Hold my beer” ndr.]. Capita.”

