Sam Jones, dieci volte campione NBA con la maglia dei Boston Celtics tra gli anni Cinquanta e Sessanta, si è spento all’età di 88 anni. La sua maglia numero 24 venne ritirata nel 1969. L’Hall of Famer è stato ricordato prima della sfida tra Celtics e Suns con un video proiettato sul maxischermo del TD Garden.

The @celtics pay tribute and hold a moment of silence for 10x NBA champion and NBA legend, Sam Jones. pic.twitter.com/EpSKs49rul

— NBA (@NBA) December 31, 2021