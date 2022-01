Risultati NBA, LeBron James mostruoso contro Portland, DeRozan eroe per Chicago

I Lakers tornano alla vittoria schiacciando i Portland Trail Balzers con il punteggio finale di 139-106 grazie ad una grandissima prestazione di LeBron James: 43 punti (16/26 dal campo di cui 5/10 da 3 punti), 14 rimbalzi, 4 assist, 2 recuperi e 2 stoppate in 29 minuti. Russell Westbrook ha chiuso con un tripla doppia ( 15/13/12). Boston vince con autorevolezza contro i Suns sulla scia di un ottimo collettivo visto che 7 degli 8 giocatori entrati in partita hanno registrato almeno 10 punti, di cui 24 per Jaylen Brown e Marcus Smart, mentre Robert Williams ha firmato una tripla-doppia da 10 punti, 11 rimbalzi, 10 assist e 5 stoppate.

Memphis trova la quarta vittoria consecutiva contro gli Spurs grazie a 30 punti di Ja Morant. I Grizzlies hanno fatto la differenza nel 3° quarto, durante il quale hanno registrato un parziale di 19-5 per prendere il controllo del match e non mollarlo più. I Jazz hanno dominato nuovamente i Wolves con il clamoroso ritorno di Donovan Mitchell: 39 punti per lui, mentre Rudy Gobert ha firmato 14 punti, 16 rimbalzi e 4 stoppate. Non sono bastati i 26 punti di Anthony Edwards dall’altra parte.

DeMar DeRozan è certamente l’eroe dei Bulls dopo aver segnato una bomba in buzzer beater con alto coefficiente di difficoltà. Coby White, per Chicago, ha aggiunto altri 24 punti. OKC interrompe la serie dei Knicks limitandoli a 80 punti. Shai Gilgeous-Alexander è il migliore in campo con 23 punti a referto. Entrambe le squadre hanno avuto difficoltà in attacco. Atlanta vince a Cleveland, Miami domina i Rockets, Dallas batte i Kings e infine Toronto vince contro i Clippers.

