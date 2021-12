NBA, Isaiah Thomas firma ai Dallas Mavericks

Il tentativo di rientro nella lega da parte di Isaiah Thomas non è ancora terminato.

Dopo la firma di un contratto decadale con i Los Angeles Lakers ad inizio mese ed il mancato rinnovo dopo sole quattro partite, Isaiah Thomas si trova nuovamente vicino ad un’avventura NBA. A questo giro ad assicurarsi le prestazioni dell’ex All-Star sono i Dallas Mavericks, dilaniati dalle essenze dovute ai protocolli anti-covid.

Free agent guard Isaiah Thomas plans to sign with the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Thomas is expected to join team in Sacramento tonight. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 29, 2021

Thomas è atterrato direttamente a Sacramento già nella notte, dove lo attendevano i suoi nuovi compagni pronti per la trasferta contro i Kings. Tempo di firmare il suo 10-day contract e via, è stato subito parquet: 6 punti in 13 minuti per Isaiah, un discreto biglietto da visita nonostante la sconfitta dei suoi Mavs.

Isaiah Thomas ci riprova

Thomas va a rimpolpare un roster texano particolarmente amareggiato dalle assenze pandemiche. Con gli ultimi forfait di Boban Marjanovic e Brandon Knight, il totale dei giocatori entrati nei protocolli anti-covid questo mese per i Mavericks è nove. Lo stesso Luka Doncic, assente ormai da una decina di giorni, è alle prese con queste norme di sicurezza.

Brandon Knight (H&S protocols) and Boban Marjanović (H&S protocols) will also miss tonight’s game against Sacramento. https://t.co/xO0sOgybKW — Mavs PR (@MavsPR) December 29, 2021

L’arrivo di Thomas diventa quindi provvidenziale per tamponare il difficile momento Mavs, anche se l’obbiettivo rimane di quello di un reintegro nella lega a tempo pieno. Dopo le sfortunate esperienze a Denver (2018/19) e Washington (2019/20), Isaiah Thomas si è dovuto accontentare solamente di 10-days contract per potersi riavvicinare ai parquet NBA.

Il più grosso ostacolo è stata la sua tenuta fisica: Thomas non supera le 40 partite in stagione dalla magica annata coi Boston Celtics, datata 2016/17. In quella stagione però i suoi 28.9 punti e 5.9 assist di media aiutarono i biancoverdi a raggiungere le Finali di Conference.

