NBA, Kareem Abdul-Jabbar risponde duramente a LeBron James sul Covid-19

Dopo il controverso post di LeBron James, che sembrava suggerire che non ci fosse alcuna differenza visibile tra raffreddore, influenza e COVID-19, Kareem Abdul-Jabbar gli ha risposto tramite una lettera pubblicata sul suo Substack. Queste le parole della leggenda NBA:

“LeBron James non è solo uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi, ma si impegna a essere un leader della comunità afroamericana nella lotta contro la disuguaglianza. Ma il suo meme su Instagram di giovedì scorso che mostra tre Spiderman che si puntano l’un l’altro – uno etichettato “covid”, uno etichettato “influenza”, uno etichettato “raffreddore” – con il suo post: “Aiutatemi amici” ha inferto un duro colpo alla sua degna eredità. L’implicazione del meme è che LeBron non capisce la differenza tra queste tre malattie, anche dopo tutte le informazioni che sono state presentate sulla stampa. Bene, dal momento che ha chiesto, lasciate che lo aiuti spiegandogli la differenza e come sapere che quella differenza può salvare vite, specialmente nella comunità nera. Per prima cosa, contestualizziamo il suo meme. A settembre, LeBron ha dichiarato: “Non stiamo parlando di politica, razzismo o violenza della polizia, stiamo parlando dei corpi delle persone lì. Quindi non penso che dovrei essere personalmente coinvolto in ciò che le persone dovrebbero o non dovrebbero fare con i loro corpi. È come chiedermi se qualcuno dovrebbe accettare o meno questo lavoro. Devi fare ciò che è meglio per te e la tua famiglia, è una tua scelta. So cosa ho fatto per me e la mia famiglia, cosa hanno fatto alcuni miei amici per le loro famiglie, ma parlare per tutti, per la loro individualità e cosa vogliono fare o no, non è il mio lavoro. “

“Ecco il primo problema con questa affermazione: con 106 milioni di follower su Instagram, fare un post del genere ha automaticamente un impatto politico, perché mette in discussione la validità degli sforzi fatti per vaccinare il Paese. Come mostrano alcuni commenti che applaudono il post di LeBron, ha sostenuto coloro che non si vaccinano, peggiorando le cose per tutti ritardando il recupero della nostra salute e la ripresa economica. Secondo il CDC, le persone non vaccinate hanno 9 volte più probabilità di essere ricoverate in ospedale e 14 volte più probabilità di morire di COVID rispetto a quelle vaccinate. Questa cifra sale a 20 volte rispetto alle persone che hanno ricevuto un’iniezione di richiamo. Pubblicando questo meme disinformato, LeBron ha incoraggiato la riluttanza a farsi vaccinare, il che mette a rischio vite e mezzi di sussistenza. Ecco il secondo problema con quell’affermazione: dice che non stiamo parlando di razzismo. A dicembre 2020, circa 97.9 su 100.000 afroamericani erano morti a causa del COVID-19, un terzo in più dei latini (64.7 per 100.000) e più del doppio dei bianchi (466 per 100.000) e degli asiatici (40.4 per 100.000) . Secondo un articolo sul sito della National Library of Medicine degli Stati Uniti, “la sovrarappresentazione degli afroamericani tra i casi confermati di COVID-19 e il numero di decessi sottolinea il fatto che la pandemia di coronavirus, lungi dall’essere un fattore di perequazione, amplifica , addirittura aggrava le disuguaglianze sociali esistenti legate alla razza, al ceto sociale e all’accesso al sistema sanitario.” Un anno dopo, le comunità di persone di colore stanno ancora soffrendo a un ritmo molto più alto rispetto alle comunità bianche. Nel novembre 2021, il CDC ha annunciato: “Il COVID-19 ha colpito in modo non uniforme molti gruppi di minoranze razziali ed etniche, con un rischio maggiore di ammalarsi e morire di COVID-19. Uno studio ad Atlanta ha mostrato che il 79% dei neri con COVID-19 è stato ricoverato in ospedale rispetto al 13% dei bianchi. Il COVID-19 ha causato un calo dell’aspettativa di vita di 1.2 anni tra i bianchi. Nelle comunità nere e latine, era più di 3 anni.”

Per coloro che pensano che la variante Omicron non sia così grave come le varianti precedenti, sappiate che mentre la maggior parte delle persone non ha particolari problematiche, possono comunque involontariamente infettare altre persone lungo la strada: persone anziane, persone con sistema immunitario indebolito, persone con respirazione problemi – chi può finire in ospedale o morire. Inoltre, quasi la metà delle persone che si riprende dal COVID-19 può soffrire di “COVID lungo”, con sintomi persistenti di nebbia cerebrale, mancanza di respiro, affaticamento, vertigini e mal di testa. Per chi fa notare che ci sono casi in cui i vaccinati contraggono il COVID-19 invece dico che: sì, ma hanno anche sintomi più lievi e hanno molte meno probabilità di morire rispetto alle persone non vaccinate. La statistica cruciale qui è: il 98-99% degli americani che muoiono di COVID-19 non sono vaccinati. La riluttanza a farsi vaccinare è più forte nella comunità nera che in qualsiasi altra comunità. Mentre ci sono certamente ragioni storiche giustificabili per le persone di colore per essere scettici nei confronti del sistema sanitario che li ha regolarmente emarginati, ignorati e persino sottoposti a esperimenti illegali, questo non è sufficiente per giustificare il loro compromettere la loro salute e persino perdere la vita durante l’attuale crisi sanitaria. Per rispondere direttamente alla confusione di LeBron, nessuno pensa che raffreddore e influenza non siano gravi. Durante la stagione influenzale 2019-2020, 400.000 persone sono state ricoverate in ospedale e 22.000 sono morte. Nel 2020 sono morte 385.428 persone a causa del COVID-19, mentre finora nel 2021 negli Stati Uniti sono morte 423.558 persone, per un totale di 808.986 decessi. Gli esperti concordano sul fatto che il COVID-19 sia almeno 10 volte più mortale dell’influenza. Per quanto riguarda il comune raffreddore, i decessi sono estremamente rari.

Tuttavia, LeBron, se sei preoccupato per l’influenza, aiuta a promuovere il vaccino antinfluenzale. Nella stagione influenzale 2019-20, solo il 51.8% degli americani è stato vaccinato, ben al di sotto del 70% che è l’obiettivo. Peggio ancora, il tasso di vaccinazione è inferiore del 20% tra i neri rispetto ai bianchi e, di conseguenza, hanno il più alto tasso di ospedalizzazione per influenza di qualsiasi altro gruppo. Ciò è dovuto alla riluttanza a ottenere il vaccino promosso dal tuo meme. Un modo per aiutare la comunità nera a superare l’esitazione e salvare vite è che le celebrità e gli influencer neri di spicco continuino a incoraggiare tutti a farsi vaccinare e ricevere booster. L’immunizzazione, sia dai vaccini che dall’aver contratto la malattia, svanisce nel tempo e rende le persone vulnerabili alla reinfezione. Se LeBron è una voce necessaria e dinamica che critica la brutalità della polizia contro la comunità nera, deve essere lo stesso sostenitore necessario e dinamico dei vaccini, che potrebbero salvare migliaia di vite nere in questo momento. Il razzismo è altrettanto reale – e altrettanto mortale – in entrambi i casi.