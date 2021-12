NBA, Milwaukee spera: Brook Lopez rientra per i Playoff?

Fuori dalla primissima partita della stagione a causa di un problema alla schiena, Brook Lopez è stato finalmente operato lo scorso 2 dicembre. I Bucks non hanno chiarito i tempi di recupero del proprio centro e mentre Mike Budenhozer è stato ottimista sulla sua capacità di poter tornare in campo senza conseguenze, lo stesso coach non è affatto chiaro sul fatto se la sua stagione sia finita o meno.

“Penso che il feedback, le conversazioni e le informazioni che abbiamo avuto dopo l’intervento siano state molto positive. Possiamo aspettarci che sia in grado di tornare ed essere operativo su un campo da basket. Questo intervento è stato eseguito su molti giocatori di basket, atleti di altri sport, e il loro ritorno alle competizioni ha molto, molto spesso successo.”

Tuttavia, se dobbiamo credere a quello che riporta Zach Lowe, all’interno della franchigia sarebbero ottimisti su un ritorno di Lopez prima dei Playoff, se non molto prima. Nel frattempo è DeMarcus Cousins ​​- ingaggiato qualche tempo fa – che sta cercando di sopperire all’assenza del campione NBA.

Leggi Anche

NBA, LeBron James parte da 5 contro Houston: altra tripla doppia

Risultati NBA, i Lakers passano contro Houston, Warriors KO con Denver, bene Phila

NBA, Kareem Abdul-Jabbar risponde duramente a LeBron James sul Covid-19