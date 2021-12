NBA, McMillan: “I Big Three dei Bulls hanno fatto sempre canestro”

Non basta il rientro di Trae Young a degli Hawks ancora ai minimi termini per battere Chicago. Troppo solidi i Bulls, guidati dal trio DeRozan-LaVine-Vucevic – 89 punti in combinato dei 130 di squadra. I primi due giocatori citati, in particolare, hanno fatto registrare una stat-line extralusso. Trent’anni dopo Michael Jordan e Scottie Pippen, un’altra coppia in maglia Bulls è stata in grado di chiudere con 30 o più punti e nove o più assist in una partita NBA.

Hawks inermi di fronte allo show Bulls

Poco da fare per Nate McMillan, che spera di poter presto voltare pagina:

“I Big Three. [dei Bulls] hanno fatto sempre canestro. Lavorano bene a livello di spaziature, ributtano la palla fuori davanti a un raddoppio di marcatura. Quando siamo stati vicini nel corso della partita, sembrava avessero sempre modo di cambiare l’inerzia mettendo punti a tabellone. Con DeRozan e LaVine si tratta sempre di scegliere il proprio veleno [pick your poison ndr.].”

"Their big three, it seemed like everything they threw up went in." pic.twitter.com/NKyjlKlRY0 — Bally Sports: Hawks (@HawksOnBally) December 28, 2021

