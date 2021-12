I Minnesota Timberwolves perdono Karl-Anthony Towns, inserito nel protocollo COVID: il centro si unisce ad altri sei giocatori, tra cui Patrick Beverley, Anthony Edwards e Jarred Vanderbilt. Un’assenza pesantissima per i Twolves che, senza KAT, sono usciti sconfitti contro gli Utah Jazz.

Tonight’s @MayoClinic Status Report: Jaylen Nowell and Naz Reid are AVAILABLE. Karl-Anthony Towns, Patrick Beverley, Anthony Edwards, Josh Okogie, Taurean Prince, Jarred Vanderbilt, and McKinley Wright IV (Protocols) are OUT. pic.twitter.com/qRtQfUGhEq — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) December 24, 2021

Karl-Anthony Towns out per almeno dieci giorni

Non una buona notizia per Minnesota, falcidiata dai giocatori fuori per il protocollo di salute e sicurezza: Karl-Anthony Towns starà in quarantena per almeno dieci giorni, a meno che non presenti due tamponi molecolari negativi nell’arco di 24 ore.

C’è anche la possibilità che con la nuova normativa, che dovrebbe essere presentata e approvata nei prossimi giorni, KAT possa tornare prima del previsto. Il giocatore non è felice di questo stop dovuto – come dimostra il suo tweet – dove il COVID rimane un’oscura presenza nella vita di Towns: il giocatore, infatti, ha perso lo scorso anno la madre per colpa del virus ed è stato anche lui positivo.

Can’t catch a f*%@ing break! — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) December 23, 2021

I Minnesota Timberwolves sperano di riavere a disposizione Karl-Anthoy Towns il più presto possibile.

