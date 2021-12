NBA, possibile riduzione di quarantena per i giocatori positivi

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania, noto giornalista in forza alla redazione di The Athletic, la NBA e la NBPA (Associazione Giocatori) hanno intavolato una discussione per verificare l’effettiva applicabilità di una quarantena ridotta per i giocatori risultati positivi al tampone. Analizzando le ipotesi plausibili, i giocatori potrebbero rimanere in isolamento per un numero di giorni non superiore a sei, per poi essere sottoposti ad un CR test, utile a misurare la carica virale ancora presente nell’individuo. Qualora essa dovesse rivelarsi inoffensiva o pressoché trascurabile, il diretto interessato potrebbe tornare a pieno regime a svolgere attività agonistica in gruppo.

The NBA and NBPA are in talks on shortened quarantines for players who test positive for COVID-19, sources tell @TheAthletic @Stadium. Sides are discussing allowing players to return faster – as soon as six days – based on testing cycle threshold. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 23, 2021

Ad oggi, i giocatori che presentano gli estremi per essere inseriti nel protocollo NBA per la salute e la sicurezza devono osservare un periodo di isolamento di dieci giorni, a meno che non siano in grado di recapitare allo scrutinio delle autorità due tamponi molecolari negativi eseguiti obbligatoriamente nel giro di ventiquattro ore.

Nonostante i professionisti inclusi nel programma sfiorino ormai quota novanta, Adam Silver ha scongiurato almeno per il momento una drastica interruzione delle partite e dei servizi erogati dalla lega. Gli incontri previsti per il giorno di Natale non sono ancora stati omessi dal calendario.

