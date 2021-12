Seconda vittoria consecutiva per i Golden State Warriors, un successo che porta ancora una volta la firma di Steph Curry: 46 punti per il numero 30, sempre più vero trascinatore della squadra. Una vittoria arrivata dopo una partita difficile dove, come dice Steve Kerr, Curry ha mostrato tutto il suo talento.

Steph Curry: “Volevamo vincere per vendicarci della scorsa stagione”

È la quinta volta in stagione che Steph Curry segna più di 40 punti in una partita, fermandosi a -4 dal suo season high. Una prestazione – dove spiccano il 13/22 (59.1%) dal campo e le 8 triple segnate su 14 – mossa dalla voglia di “vendicarsi” della scorsa stagione, quando i Grizzlies sugli Warriors nel Play-in, come spiega Curry nel post partita:

“L’unica cosa che volevamo era vincere sia per cancellare ciò che è successo nella passata stagione sia per continuare il percorso che abbiamo intrapreso. Non potevamo fuggire di fronte a un’occasione del genere: sin dalla scorsa stagione avevamo questa vocina che ci diceva di vincere e oggi l’abbiamo fatto, portare a casa una vittoria in una partita del genere è importante per noi. Giochiamo in confidenza e, anche quando le cose non vanno, non ci arrendiamo e troviamo sempre una soluzione”

Steph never loses confidence 😤 pic.twitter.com/PEZkGXgIhC — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 24, 2021

Steve Kerr: “Gran lavoro di tutti, oggi non era facile vincere”

Non può che essere soddisfatto coach Steve Kerr visto che i suoi Warriors hanno condotto un’ottima gara contro i Grizzlies:

“Questo è il miglior risultato possibile contro una squadra come Memphis, che ha una difesa molto forte fisicamente. Non era scontato vincere oggi, ma tutti sono stati bravi a tenere le redini del gioco: Steph ha giocato e segnato 46 punti, ha dimostrato tutto il suo talento ed è stata la sua partita più efficiente di queste settimane”

Gli Warriors e Steph Curry torneranno in campo contro i Suns sabato sera.

