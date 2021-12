NBA, Alex Caruso out per 7-10 giorni

Come riportato da ESPN, Alex Caruso salterà dai 7 ai 10 giorni per una distorsione al piede rimediata nell’ultima vittoria dei Bulls contro gli Houston Rockets.

Il giocatore aveva dato segnali poco incoraggianti da subito, uscendo dal campo a metà del primo quarto per poi rimanere negli spogliatoi il resto dell’incontro. Fortunatamente, l’infortunio non sembrerebbe essere troppo grave: come già anticipato, lo staff medico della squadra dell’Illinois rivaluterà le condizioni di Caruso tra una settimana circa.

In un team già ricco di giocatori di talento, Caruso è stato in grado di ritagliarsi da subito un ruolo di primaria importanza nelle rotazioni dei Chicago Bulls, soprattutto grazie al suo impatto sul lato difensivo. La media stagionale di 8.4 punti e 4 assist a partita è infatti molto riduttiva rispetto all’impatto del giocatore, che non a caso è da subito diventato un idolo dei fan.

L’ex-Lakers si è infatti rivelato una pedina perfetta nello scacchiere di Chicago, che dopo gli arrivi di Vucevic e DeRozan aveva disperatamente bisogno di un leader difensivo; considerando le prestazioni esibite nella sua nuova casa, i tifosi di LA avranno sicuramente qualche rimorso.

