È ufficialmente finita l’era dello Staples Center, la casa dei Los Angeles Lakers e Clippers che da domani cambierà nome, diventando la Crypto.com Arena: nella sconfitta contro gli Spurs, i gialloviola hanno “salutato” la loro arena.

Here's to our favorite stories, and to the ones yet to be written. pic.twitter.com/mqzBfyxRLA

— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 24, 2021