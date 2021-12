Risultati NBA, Warriors KO con Toronto, male anche Milwaukee, Brooklyn e Utah

La notte NBA si è aperta con un match in orario europeo tra Detroit e Houston: per i Pistons è arrivata la 14esima sconfitta di fila. Cade Cunningham ha terminato il match con 21 punti, 7 rimbalzi, 11 assist e 2 palle rubate, ma Detroit ha pagato a caro prezzo le 20 palle perse.

Ci è voluto un season high di Beal per permettere a Washington di avere la meglio su Utah: per la guardia dei capitolini sono arrivati 37 punti – 13/24 dal campo – insieme a 5 rimbalzi e 7 assist. Vittoria importante, invece, per Oklahoma che è riuscita ad abbattere la resistenza dei Clippers grazie ad un game winner in buzzer beater di Shai Gilgeous-Alexander, il quale ha realizzato una tripla in step-back.

Per New York, invece, non è servito il rientro nelle rotazioni di Kemba Walker, il quale ha fatto di tutto per provare a strappare una W sul campo dei Celtics. I Knicks – con 6 giocatori all’interno dei protocolli anti-Covid – hanno ceduto di fronte ai colpi di Tatum (25 punti) e Brown (23 punti).

Sesta vittoria di fila per i Cleveland Cavs che continuano il loro percorso inarrestabile ad Est avendo battuto anche i Milwaukee Bucks. Ad onor del vero, anche la compagine del Wisconsin deve fare i conti con i tanti indisponibili (solo 8 a disposizione contro Cleveland), tra cui Antetokounmpo, Middleton, Holiday e Brook Lopez.

I Nets hanno provato il miracolo contro Orlando, ma la squadra di Steve Nash non è riuscita nell’impresa di arginare i Magic. I newyorchesi – con 10 giocatori out – non potevano contare su Harden, Durant e Irving. Anche in casa Golden State la situazione è più o meno la stessa: nella sconfitta contro Toronto non c’erano Curry, Iguodala, Green, Porter Jr., Wiggins e Poole.

Detroit Pistons – Houston Rockets 107-116

Boston Celtics – New York Knicks 114-107

Brooklyn Nets – Orlando Magic 93-100

Toronto Raptors – Golden State Warriors 119-100

Oklahoma City Thunder – Los Angeles Clippers 104-103

Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers 90-119

Utah Jazz – Washington Wizards 103-109