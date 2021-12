NBA, Bradley Beal al season-high: “Se gioco aggressivo c’è più spazio per tutti”

Vittoria importante nella notte per gli Washington Wizards, che grazie al season-high di Bradley Beal sono riusciti a sconfiggere gli Utah Jazz. Protagonista assoluto l’All-Star della squadra capitolina, autore di una prestazione da 37 punti, 5 rimbalzi e 7 assist. Nel finale, in luce anche Kentavius Caldwell-Pope, autore dell’ultima tripla che ha chiuso la partita con il risultato di 109 a 103 per Washington.

Super Bradley Beal: le dichiarazioni dei protagonisti

Bradley Beal non ha solo dominato la partita numeri alla mano, ma si è reso protagonista anche di una sfida nella sfida con il centro avversario Rudy Gobert. Il francese ha deriso Beal durante una pausa di gioco, dopo avergli rifilato due stoppate consecutive. La guardia degli Wizards ha promesso a Gobert che sarebbe riuscito a schiacciargli in testa, cosa poi avvenuta sul finire del terzo quarto.

Bradley Beal vs. Rudy Gobert. On his head. pic.twitter.com/2mCTQ7wXaB — Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) December 19, 2021

Ecco le dichiarazioni di Bradley Beal dopo la vittoria e il season-high da 37 punti:

“So quanto è importante per me essere aggressivo mettendo pressione sulla difesa, si apre tutto. Gli altri ragazzi possono tirare più facilmente, diventano capaci di sfruttare al meglio la mia penetrazione. E poi inizi a segnare, mantieni la difesa avversaria in una specie di frenesia continua.”

Anche coach Wes Unseld Jr., intervistato nel dopo gara, ha detto la sua sulla vittoria degli Washington Wizards:

“Affronteremo molte partite come questa, soprattutto verso fine stagione. Abbiamo superato la tempesta sapendo che avrebbero aperto un parziale. Abbiamo giocato nel modo giusto anche quando le cose non sono andate proprio come avevamo pianificato. Sono orgoglioso dei miei giocatori, perché tutti hanno fatto un passo avanti.”

Bradley Beal ha anche vinto la sfida diretta con il suo pariruolo Donovan Mitchell, autore comunque di una prestazione da 32 punti. Gli Washington Wizards torneranno in campo martedì notte contro i Brooklyn Nets.

