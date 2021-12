NBA, DeMarcus Cousins “Devo ritrovare il mio ritmo”

DeMarcus Cousins, da poco nuovo giocatore dei Milwaukee Bucks, sta lottando per ottenere un posto all’interno della sua nuova squadra. Tuttavia, il centro sta faticando e non è ancora riuscito a raggiungere il suo livello migliore.

Le difficoltà si sono palesate nella pesante sconfitta contro i Cleveland Cavaliers, bisogna però notare le importanti assenze in casa Bucks di Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton e Jrue Holiday. Il centro ha giocato 27 minuti segnando 12 punti (4-11 dal campo, 2-6 da tre punti), con 12 rimbalzi. Nel postpartita Cousins ha detto sa perfettamente che può fare di più ma prima di tutto deve ritrovare il ritmo e ritornare in una buona condizione fisica. Queste le sue parole:

“Devo allenarmi per tornare in forma e ritrovare il mio ritmo. Bisogna riabituarsi a prendere e dare colpi e bisogna essere in grado di sfruttare il momento giusto. Stasera ho avuto una buona opportunità per giocare. Certo, ho sbagliato alcune cose, ma questo fa parte del processo. Ho fiducia nelle mie capacità, ho fiducia che troverò il mio ritmo. Dettò questo continuerò a lavorare duramente.”