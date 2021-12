Risultati NBA: Durant vince la sfida con Embiid, Pacers e Knicks tornano a sorridere. Suns in grande stile.

(4 – 23) Detroit Pistons 113 – 122 Indiana Pacers (13 – 18)

La notte NBA si apre con la sfida tra due delle squadre più amareggiate della stagione finora consumatasi. Ma se per i Pistons il peggior record della lega e la striscia di 12 sconfitte consecutive sono tutte funzionali alla missione rebuild che da un paio di anni la franchigia ha deciso di fare propria, per Indiana il discorso è ben diverso.

Nonostante il roster dei Pacers possa vantare nomi dal talento indiscutibile, il team per diversi anni non è riuscito a fare quel passo ulteriore verso l’élite della Eastern Conference, fermandosi più volte allo scoglio del primo round dei Playoff. Ed ora, dopo l’ennesimo inizio zoppicante della squadra, da pochi giorni è arrivata la notizia ufficiale che la franchigia è disposta a trattare per ogni giocatore a roster, mettendo i pezzi più pregiati sul tavolo delle trade. Far su le proprie fiches, battere cassa e iniziare una nuova era.

E’ quindi con un moto d’orgoglio che questi Pacers ridimensionati difendono le loro mura di casa e superano 122-113 i Pistons, in una partita che sembra uscita dagli anni ’90. Sono infatti curiosamente pochissime le triple tentate da entrambe le squadre, un approccio molto diverso da quello che è il trend di questi ultimi anni NBA: solo 32 i tiri da tre tentati dai padroni di casa, dei quali sette convertiti (21.9%); poco meglio percentualmente parlando per i Pistons, che ne infilano sempre sette ma con 25 tentativi. Una mancanza di fuoco notevole, colmata a dovere dall’enorme quantità di tiri liberi. 26/30 per Detroit, 25/28 per Indiana.

Una partita quindi fisica e dagli spigoli taglienti, che nel primo tempo vede due protagonisti per parte: sfida nella sfida tra Caris LeVert e Saddiq Bey che si scambieranno canestri fino alla sirena dei 24” col punteggio fissato sul 64-70 in favore dei padroni di casa. 20 punti per LeVert nel solo primo tempo, lui che terminerà il match con 31 (12 su 18 dal campo), massimo di serata per entrambe le squadre; discorso simile per Bey, mattatore per i suoi nei primi due periodi con addirittura 22 dei suoi 28 punti finali (9 su 17 per lui ed anche 10 rimbalzi).

La partita si condurrà quasi da sola verso la sirena finale senza particolari sorprese, con Indiana che gestirà negli ultimi periodi il vantaggio accumulato fino a quel momento, rispondendo presente ad ogni parziale avversario. Non bastano infatti i sei Pistons in doppia cifra -da segnalare anche un Cade Cunnigham da 19 punti con 16 tiri; i Pacers mettono in vetrina tutto il loro talento, con l’obiettivo di fare gola a qualche possibile partner per una o più trade. Domantas Sabonis chiuderà con 12-9-6, 16 punti per Miles Turner e 17 per Justin Holiday.