Risultati NBA: Reaves fa sognare i Lakers all’overtime, pioggia di buzzer beater a Oklahoma City

New Orleans Pelicans 113 – 110 Oklahoma City Thunder

Partiamo col botto facendo un salto al Paycom Center di Oklahoma City, dove il buzzer beater alla disperata di Devonte’ Graham spezza allo scadere l’equilibrio che sembrava regnare incontrastato tra due delle squadre meno in forma della lega.

Match divertente ed equilibrato, con i padroni di casa che partono meglio – a fine primo tempo OKC è in vantaggio per 45-51 – per poi farsi raggiungere e superare dai Pelicans, che nonostante il pareggio insperato di Shai Gilgeous-Alexander a 1,4 secondi dalla fine non si arrendono e tirano fuori dal cilindro il tiro della disperazione di Graham, che dall’altra parte del campo trova il canestro vincente che vale il successo stagionale numero 9 dei Pelicans.

34 punti per Brandon Ingram, autentico mattatore del match, con SGA che si ferma a 33 punti e 5 rimbalzi.

Houston Rockets 89 – 124 Cleveland Cavaliers

Quinta vittoria consecutiva per i padroni di casa di Cleveland, che tra le mura amiche del Rocket Mortgage FieldHouse archiviano senza alcuna complicazione la pratica Rockets.

Il primo quarto è letteralmente senza storia, con i Cavs che annientano la concorrenza piazzando un parziale di 16-35 che mette decisamente in discesa il prosieguo del match. Vuoi per limiti tecnici, vuoi per un inizio davvero troppo penalizzante, la reazione di Houston tarda ad arrivare e Cleveland può continuare a banchettare indisturbata in quello che diventerà ben presto il successo numero 18 di una regular season fin qui decisamente più positiva del previsto.

21 punti per Darius Garland, uno in più di Isaac Okoro; 19 punti, invece, per Alperen Sengun, miglior marcatore dei Rockets.