NBA, Klay Thompson non sarà in campo a Natale: ritorno il 28 dicembre?

Sembra mancare ormai pochissimo al ritorno in campo di Klay Thompson. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, i Golden State Warriors non avrebbero programmato il ritorno in campo di Thompson né per il 20 dicembre, né per il 23. Anche la data del 25, in cui c’è l’atteso NBA Christmas Day, è da escludersi secondo l’insider, che promuove il 28 dicembre come data più probabile.

The Warriors do not plan for Klay Thompson to debut on either Dec. 20 or Dec. 23 home games, sources tell me and @anthonyVslater. Thompson won't come back on Christmas. So earliest possible return would be Dec. 28 — with Thompson ramping up conditioning over next couple weeks. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 16, 2021

Contro chi ritornerà in campo Klay Thompson?

Il 20 dicembre i Golden State Warriors sono impegnati contro i Sacramento Kings, mentre il 23 dicembre sfideranno i Memphis Grizzlies. Tuttavia, come precedentemente riportato, è improbabile che Klay Thompson faccia il suo ritorno su un campo NBA contro queste due squadre. Durante l’NBA Christmas Day, gli Warriors giocheranno contro i Phoenix Suns, in una sfida al vertice della Western Conference.

Anche la data di Natale sarebbe però da scartare, secondo Shams Charania. Il 28 dicembre, invece, potrebbe essere il giorno giusto per Klay Thompson. In questa occasione, i Golden State Warriors ospiteranno i Denver Nuggets al Chase Center. Comunque, nella giornata di oggi, Bob Myers ha ricordato che gli Warriors non hanno programmato una data di rientro ufficiale per Klay Thompson, quindi queste restano al momento solo supposizioni.

