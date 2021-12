NBA, Dejounte Murray secondo ogni epoca per triple doppie in maglia Spurs

Domenica di lusso in NBA. Registrata la prima tripla doppia stagionale di Giannis Antetokounmpo – per giunta nello scenario del Madison Square Garden – e la #101 della carriera di LeBron James, c’è un dato che rischia di passare sottotraccia.

Triple doppie Spurs: Dejounte Murray insegue David Robinson

Nella vittoria dei San Antonio Spurs contro i New Orleans Pelicans Dejounte Murray ha raccolto infatti l’ottava tripla doppia di carriera con una stat-line silenziosa e minimal: 10 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. Numeri sufficienti però ad affiancare Alvin Roberston al secondo posto ogni epoca per triple doppie in maglia neroargento. Al primo posto, ma alla portata, siede David Robinson con 14. La caccia è aperta.

David Robinson 14 DEJOUNTE MURRAY 8 Alvin Roberston 8 Johnny Moore 6 Tim Duncan 4

