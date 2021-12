NBA, Matt Thomas entra nel protocollo anti-Covid della lega

I Chicago Bulls occupano il secondo posto della Eastern Conference con un record di 17-8. La franchigia dell’Illinois è una delle rivelazioni della stagione e viene da una striscia positiva di quattro vittorie consecutive. Tuttavia, numerosi giocatori sono entrati nel protocollo anti-Covid-19 della NBA.

Fra questi vi sono Coby White, Javonte Green e soprattutto DeMar DeRozan. A questo gruppo si aggiunge anche Matt Thomas, risultato positivo nella giornata odierna. Il giovane giocatore ex Valencia stava trovando sempre più spazio durante le ultime partite. Infatti nella recente vittoria dei Bulls contro i Denver Nuggets per 109-97 ha disputato ben diciannove minuti di permanenza sul parquet realizzando tre punti.

In accordo con il protocollo, il giocatore dovrà fermarsi per dieci giorni, oppure attendere due risultati negativi a distanza di 48 ore. Questa notte Chicago scenderà in campo contro i Cleveland Cavaliers. Staremo a vedere se tutte queste assenze non avranno troppo peso sul risultato finale.

