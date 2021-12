Dopo due partite di assenza Giannis Antetokounmpo ritorna sul parquet nel giorno del suo compleanno: un giorno fortunato, visto che realizza 27 punti e conduce la squadra alla vittoria contro i Cavs. 10 successi in 11 partite, Giannis Antetokounmpo si gode il momento e guarda con fiducia il futuro.

Una vittoria che è il regalo di compleanno perfetto, come spiega Giannis Antetokounmpo nel post partita:

È soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi Mike Budenholzer che, nel post partita, spiega l’importanza di gestire il minutaggio di Giannis Antetokounmpo:

Coach Bud talks to the media about Giannis' night and more following Milwaukee's 112-104 win over Cleveland.#FearTheDeer pic.twitter.com/4X598zI8ZX

— Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) December 7, 2021