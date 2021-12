NBA, Damian Lillard vorrebbe giocare con Ben Simmons

Le voci, e le domande, riguardanti il futuro di Damian Lillard non si sono ancora placate. E se il playmaker dei Portland Trail Blazers è regolarmente impegnato con la sua squadra, lo stesso non si può dire di Ben Simmons, ancora a secco di partite in stagione e ormai separato in casa dei Philadelphia 76ers. Al momento i destini dei due All-Star sono rimasti separati, ma un indiscrezione di The Athletic potrebbe cambiare le carte in tavola e gli equilibri nella lega.

The Athletic: Damian Lillard vuole Ben Simmons

Secondo quanto riportano Sam Amick e Shams Charania, diverse fonti nella lega affermano che Damian Lillard vorebbe giocare insieme a Ben Simmons. L’ex GM dei Portland Trail Blazers, Neil Olshey, aveva offerto CJ McCollum, una scelta al primo giro e un giocatore giovane ai Sixers, cercando di ottenere Ben Simmons. Phila aveva rifiutato, ma l’interesse di Portland era concreto.

Il licenziamento di Olshey potrebbe aver rallentato i negoziati. Tuttavia, i Blazers necessitano di una scossa per ravvivare la loro stagione. Al momento sono fuori dalla zona Playoff, con un record di 11 vittorie e 13 sconfitte, con Damian Lillard che ha saltato le ultime tre gare per infortunio. L’aggiunta di un All-Star come Ben Simmons porterebbe una ventata d’aria fresca, oltre a portare un notevole upgrade sul piano difensivo e atletico nel quintetto di Portland.

Lillard non gioca al fianco di un altro All-Star dalla stagione 2014-2o15, quando in squadra aveva LaMarcus Aldridge. Il prezzo fatto da Philadelphia per Simmons a inizio stagione era piuttosto alto, ma con l’avanzare del tempo è possibile che siano costretti ad abbassare le loro pretese. Portland è disposta ad offrire CJ McCollum, per accontentare Lillard e risollevare la stagione.

