NBA, Bronny James realizza 19 punti allo Staples Center

Da diverso tempo a questa parte, Bronny James è al centro dell’attenzione di molti scout collegiali grazie alle sue ottime prestazioni. Il figlio di LeBron classe 2004, al momento sta disputando la sua carriera liceale alla Sierra Canyon High School. L’ultima partita di Bronny è stata disputata allo Staples Center di Los Angeles contro la St. Vincent-St. Mary High School, squadra presso cui militò suo padre.

Non solo, la partita è stata addirittura trasmessa in diretta nazionale su ESPN, in un evento titolato The Chosen-1 Invitational. All’evento hanno partecipato cestisti del calibro di Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Chris Paul e Rajon Rondo, ma anche stelle dello sport americano come Jamie Foxx e Floyd Mayweather.

Nonostante questa grande pressione sulle spalle, Bronny non ha deluso le aspettative. Infatti ha condotto la sua squadra alla vittoria per 71-53, realizzando 19 punti totali. Ecco come si è espresso al termine della partita:

“Giocare allo Staples Center è qualcosa di davvero incredibile. Non solo è il campo in cui gioca mio padre, ma è stato il palcoscenico di alcune fra le partite più memorabili di sempre.”

Il giocatore ha poi commentato il rapporto con il padre:

“Mi sprona sempre e mi infonde molta fiducia. Al termine della partita si è complimentato, dicendomi che ha molto gradito il ritmo con cui ho affrontato la partita.”

Staremo a vedere se Bronny riuscirà nel prossimo futuro a calcare le orme del padre.

Leggi anche:

Mercato NBA, Kyrie Irving non tornerà a giocare con Brooklyn: vuole la trade

NBA, coach Billups si sfoga contro la sua squadra: “Mai visto una cosa del genere”

Risultati NBA, Jokic cala l’asso al Madison Square Garden; inciampo Warriors in casa; prova di forza Bulls a Brooklyn