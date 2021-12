NBA, Pascal Siakam ringrazia sua nipote per l’ultima prestazione

Pascal Siakam sta tornando in piena condizione. L’infortunio alla spalla sembra definitivamente superato e a parlare è il campo. L’ultimo successo sugli Washington Wizards – 102 a 90 – porta soprattutto la firma del numero 43, autore di una super prestazione da 31 punti, 6 rimbalzi e 3 assist.

I canadesi restano attaccati al treno del torneo Play-In. Dopo la partita Pascal Siakam ha ringraziato scherzosamente sua nipote per la gara disputata e il motivo ha fatto scoppiare dal ridere i presenti in sala stampa. Queste le parole del giocatore:

“Mio fratello ha una figlia, mia nipote. Solitamente non mi piace portare neonati alle partite, sono così fragili. Lei ha soltanto due mesi e ho sempre rimandato l’appuntamento allo stadio. Ieri l’ho portata e mi ha fatto la pipì addosso. Non so, forse è stato questo.”