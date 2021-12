NBA, il CEO Disney Iger interessato ad acquistare i Phoenix Suns

I Phoenix Suns stanno vivendo uno splendido momento dal punto di vista puramente tecnico. Finalisti NBA nella scorsa stagione, Booker e soci hanno ripreso il loro inarrestabile cammino fin da subito. Nella notte hanno proseguito la loro incredibile striscia di vittorie, arrivano a 17 W consecutive, dopo aver sconfitto Curry e i Golden State Warriors.

La situazione dirigenziale è invece ben diversa: l’attuale proprietario Robert Sarver è infatti sotto investigazione da parte della NBA per accuse di razzismo e misoginia in comportamenti messi in atto nell’ambiente della franchigia. Per questo da tempo si vocifera di una nuova proprietà, che potrebbe trovare in Bob Iger, attuale CEO della Disney, un nome decisamente valido.

I Suns diventano di Iger?

Iger terminerà ufficialmente il suo ruolo di CEO della Disney a fine anno, dopo aver annunciato le sue dimissioni nel 2020. Per 15 anni ha guidato il franchise di Topolino, compiendo delle acquisizioni miliardarie come quelle di Pixar, Marvel, LucasFilm e di moltissimi studi della Fox, rendendo la Disney il colosso che tutti noi conosciamo. Di fatto la stessa ESPN, da cui è partita l’indagine su Sarver, è di proprietà della stessa Disney.

I Suns hanno un valore di mercato di 1.8$ miliardi secondo Forbes, ma potrebbero arrivare ad un prezzo di vendita anche di 2$ miliardi. Per questo, per acquistare i Suns, Iger potrebbe aver bisogno di altri investitori. Una cifra enormemente maggiore rispetto ai 400$ milioni con cui Sarver acquistò i Suns nel 2004: sintomo di quanto la NBA sia cresciuta economicamente e mediaticamente.

Leggi anche:

NCAA, Duke e Banchero crollano contro Ohio State

Infortunio per Devin Booker: salta il secondo tempo contro gli Warriors

CJ McCollum quinto realizzatore ogni epoca con la maglia dei Trail Blazers